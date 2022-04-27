Cubics BMS позволяет удобно управлять бизнесом
Cubics BMS (Business Management System) – это полностью кастомизируемая ERP-система, используемая для автоматизации бизнеса.
Эта система включает в себя:
1- Dashboard, который разрабатывается индивидуально для каждой компании. Данный модуль предназначен для отслеживания всех важных показателей бизнеса.
2- Модуль продаж – для мониторинга всех процессов, связанных с продажами.
3- Модуль CRM – для добавления информации о клиентах, деловых партнерах и управления деловыми отношениями с ними.
4- Модуль проектов – для управления текущими активными проектами.
5- Модуль Финансов/Бухгалтерского учета – для управления доходами, расходами и общим финансовым состоянием компании.
6- Модуль товаров и услуг – для отображения подробной информации о товарах и услугах.
7- Складской модуль – для полного управления складом.
8- Модуль задач для управления ежедневным рабочим процессом.
9- Модуль документооборота – для отслеживания статуса и движения различных документов.
10- Модуль внутреннего чата – для обеспечения безопасной коммуникации среди сотрудников внутри компании.
11- Модуль запросов – для управления входящими запросами в компанию.
12- HR модуль – для полного управления кадрами.
13- Модуль Контактного центра (Call Center) – для управления всеми входящими и исходящими звонками.
14- Модуль CMC и Email – для отправки SMS или электронной почты клиентам в индивидуальном или массовом порядке.
15- Модуль аналитики – для детального анализа всех бизнес-процессов компании.
16- Возможности интеграции – для обеспечения обмена информации с другими системами.
17- Индивидуальные модули, которые создаются в индивидуальном порядке для особых бизнес-процессов и т.д.
Вы тоже можете автоматизировать Ваш бизнес с помощью Cubics BMS. Для этого достаточно перейти на сайт www.CubicsBMS.com и оставить запрос.
Cubics – Решения для Бизнеса.
Подробно о компании Cubics Technology:
Подробно о Cubics BMS: