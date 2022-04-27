Cubics BMS позволяет удобно управлять бизнесом

Cubics BMS (Business Management System) – это полностью кастомизируемая ERP-система, используемая для автоматизации бизнеса.

Эта система включает в себя:

1- Dashboard, который разрабатывается индивидуально для каждой компании. Данный модуль предназначен для отслеживания всех важных показателей бизнеса.

2- Модуль продаж – для мониторинга всех процессов, связанных с продажами.

3- Модуль CRM – для добавления информации о клиентах, деловых партнерах и управления деловыми отношениями с ними.

4- Модуль проектов – для управления текущими активными проектами.

5- Модуль Финансов/Бухгалтерского учета – для управления доходами, расходами и общим финансовым состоянием компании.

6- Модуль товаров и услуг – для отображения подробной информации о товарах и услугах.

7- Складской модуль – для полного управления складом.

8- Модуль задач для управления ежедневным рабочим процессом.

9- Модуль документооборота – для отслеживания статуса и движения различных документов.

10- Модуль внутреннего чата – для обеспечения безопасной коммуникации среди сотрудников внутри компании.

11- Модуль запросов – для управления входящими запросами в компанию.

12- HR модуль – для полного управления кадрами.

13- Модуль Контактного центра (Call Center) – для управления всеми входящими и исходящими звонками.

14- Модуль CMC и Email – для отправки SMS или электронной почты клиентам в индивидуальном или массовом порядке.

15- Модуль аналитики – для детального анализа всех бизнес-процессов компании.

16- Возможности интеграции – для обеспечения обмена информации с другими системами.

17- Индивидуальные модули, которые создаются в индивидуальном порядке для особых бизнес-процессов и т.д.