«Железный кулак» Алиева без войны не бывает что происходит на улицах Еревана?
Уже пять дней продолжается в Армении уличная акция оппозиционных и реваншистских сил с целью свержения премьер-министра Никола Пашиняна, однако ситуация по сравнению с первым днем протеста ничуть не изменилась. То есть общего гражданского порыва на призыв организаторов протеста как не было, так и нет.
Реваншисты, вопреки своим намерениям, так и не смогли вывести на улицы толпы граждан, чтобы вынудить Пашиняна и его команду отказаться от управления страной. Тактику они используют отнюдь не новую: массовые шествия из разных регионов Армении в столицу. Именно так действовал и сам Никол Пашинян для смещения Сержа Саргсяна в 2018 году, не говоря уже об оппозиционных движениях в разных странах мира, прибегающих к этому довольно эффективному методу. Весь вопрос в том, насколько успешно применяют этот политический трюк те, кто хочет сменить власть, в данном случае отстранить Пашиняна от власти «ради спасения Армении и Карабаха». Достаточно ли у побитой войной и деморализованной поражением в ней армянской оппозиции возможностей и сторонников, чтобы сплотить вокруг себя большое число протестующих?
Студенты не проснулись
Во всяком случае, ничего похожего на массовость демонстраций в Ереване сегодня не наблюдается. Пока реваншистом удалось лишь перекрыть несколько улиц армянской столицы и организовать призывно-пропагандистские акции перед университетами – в надежде, что всегда готовая побузить молодежь откликнется и примкнет к ним. Но студенты, вопреки чаяниям Артура Ванецяна и иже с ним «проснуться» не пожелали, пополнив демонстрантов лишь чахлым ручейком в количестве нескольких десятков.
Но инициаторы «свержения» не унимаются. «Мы не одни, люди пробудились, поняли, что альтернативы нет. Единственный выход, единственный путь остановить серию непрекращающихся поражений – наше единство», - провозглашает сутки напролет Ванецян, но участников почти не прибавляется. Армянское общество перестали вдохновлять громкие лозунги о гордости и избранности нации, ее великом прошлом и необходимости борьбы за это. Люди не верят красивым посулам, они хотят мира и благоденствия здесь и сейчас, а не в каком-то туманном, далеком от каждодневных реалий будущем.
Справедливости ради надо отметить, что воинственные, все еще рвущиеся покорить соседей и воссоздать мифическую «Великую Армению» в стране остались. Позаимствовав у ненавистных соседей символ их победы – «Железный кулак», они теперь ходят по улицам с поднятыми вверх сжатыми ладонями и скандируют вслед за бывшим главой своего Совнацбеза: «Этот кулак – символ нашей силы, но мы принесем им мир нашей стране. Мы не используем этот кулак, чтобы применить силу против кого-то. Этот единый кулак символизирует исчезновение разделительных линий, которые навязали нашему народу».
А вот Эдуард Шармазанов, представитель Республиканской партии, возглавляемой еще одним бывшим – Сержем Саргсяном, символического тумана не напускает, а прямо ставит на митингах перед своими сторонниками цель – отправить Пашиняна в отставку.
«Наша задача сделать это либо сегодня, либо никогда. Уход в отставку действующего правительства – вполне достаточный результат. Эта власть себя исчерпала. Она себя исчерпала еще 9 ноября», - неистовствует Шармазанов, считающий день подписания трехстороннего соглашения об окончании войны в 2020-м – позорным для нации.
Реваншизм без войны
Собственно, новое протестное движение оппозиции против Пашиняна началось после того, как премьер-министр Армении согласился принять пять основных принципов, выдвинутых Азербайджаном, и заявил о безальтернативности «снижения планки в карабахском вопросе». Иными словами, на улицы сейчас выходят те, кто пытается не допустить перемирия между Азербайджаном и Арменией. И никто из этих «оскорбленных и непримиримых» не задумывается, а что будет если они добьются своего, то есть смогут отстранить премьера от власти? Что предлагают реваншисты в качестве альтернативы миру? Новую войну или новый статус-кво?
Даже более-менее внятных ответов на эти вопросы у реваншистских лидеров нет, да и быть не может. Никто из тех, кто сегодня марширует по улицам Еревана во главе немногочисленных колонн, призывая «спасать Армению», не предлагает своих программ, чтобы вывести страну из глубокого экономического и социального кризиса. И это главная причина, почему даже недовольные Пашиняном не спешат объединяться вокруг старых, по сути, лидеров, обновившихся реваншистским флагом и соответствующими лозунгами. К тому же блокирование усилий Пашиняна по достижению мира с Азербайджаном на бессознательном уровне ассоциируется у людей с угрозой новой войны. А вот что-то, но воевать армяне больше не хотят – слишком велики потери на фоне ни одного реализованного обещания своих лидеров.
Но как бы они ванецяны, саргсяны и шармазановы ни пыжились, единственный способ спасти Армению – это нормализовать отношения с Азербайджаном и Турцией, добиться долгосрочного мира в регионе. Альтернативой этому для страны может быть только прозябание в изоляции от всего региона и еще большие экономические, политические и социальные беды в будущем.
Пока же Азербайджан и Турция протягивают руку помощи, чтобы армяне выбрались из кризиса и иллюзий и начали жить реальностью. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество», в которой участвовали эксперты ведущих мировых аналитических центров, четко и однозначно еще раз предложил армянским властям единственно верный путь: «Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией. Сейчас мы видим шаги с армянской стороны по мирной повестке. Армения и ее политическая элита должны принять новые реалии в регионе и отказаться от реваншизма. Кроме этого, нужны шаги для обеспечения долгосрочного и устойчивого мира в регионе».
И это обращение не только к властям, но ко всему армянскому народу, в том числе и до сих пор лелеющим абсурдные и порочные реваншистские идеи. Очередная волна борьбы за власть в стране никаких перспектив перед армянским обществом не открывает. И даже если оппозиция добьется каких-то результатов, это станет еще одним шагом в пропасть, а вовсе не в благополучное будущее.