Фархад Мамедов, автор haqqin.az 11:20

Уже пять дней продолжается в Армении уличная акция оппозиционных и реваншистских сил с целью свержения премьер-министра Никола Пашиняна, однако ситуация по сравнению с первым днем протеста ничуть не изменилась. То есть общего гражданского порыва на призыв организаторов протеста как не было, так и нет. Реваншисты, вопреки своим намерениям, так и не смогли вывести на улицы толпы граждан, чтобы вынудить Пашиняна и его команду отказаться от управления страной. Тактику они используют отнюдь не новую: массовые шествия из разных регионов Армении в столицу. Именно так действовал и сам Никол Пашинян для смещения Сержа Саргсяна в 2018 году, не говоря уже об оппозиционных движениях в разных странах мира, прибегающих к этому довольно эффективному методу. Весь вопрос в том, насколько успешно применяют этот политический трюк те, кто хочет сменить власть, в данном случае отстранить Пашиняна от власти «ради спасения Армении и Карабаха». Достаточно ли у побитой войной и деморализованной поражением в ней армянской оппозиции возможностей и сторонников, чтобы сплотить вокруг себя большое число протестующих?

Студенты не проснулись Во всяком случае, ничего похожего на массовость демонстраций в Ереване сегодня не наблюдается. Пока реваншистом удалось лишь перекрыть несколько улиц армянской столицы и организовать призывно-пропагандистские акции перед университетами – в надежде, что всегда готовая побузить молодежь откликнется и примкнет к ним. Но студенты, вопреки чаяниям Артура Ванецяна и иже с ним «проснуться» не пожелали, пополнив демонстрантов лишь чахлым ручейком в количестве нескольких десятков. Но инициаторы «свержения» не унимаются. «Мы не одни, люди пробудились, поняли, что альтернативы нет. Единственный выход, единственный путь остановить серию непрекращающихся поражений – наше единство», - провозглашает сутки напролет Ванецян, но участников почти не прибавляется. Армянское общество перестали вдохновлять громкие лозунги о гордости и избранности нации, ее великом прошлом и необходимости борьбы за это. Люди не верят красивым посулам, они хотят мира и благоденствия здесь и сейчас, а не в каком-то туманном, далеком от каждодневных реалий будущем. Справедливости ради надо отметить, что воинственные, все еще рвущиеся покорить соседей и воссоздать мифическую «Великую Армению» в стране остались. Позаимствовав у ненавистных соседей символ их победы – «Железный кулак», они теперь ходят по улицам с поднятыми вверх сжатыми ладонями и скандируют вслед за бывшим главой своего Совнацбеза: «Этот кулак – символ нашей силы, но мы принесем им мир нашей стране. Мы не используем этот кулак, чтобы применить силу против кого-то. Этот единый кулак символизирует исчезновение разделительных линий, которые навязали нашему народу». А вот Эдуард Шармазанов, представитель Республиканской партии, возглавляемой еще одним бывшим – Сержем Саргсяном, символического тумана не напускает, а прямо ставит на митингах перед своими сторонниками цель – отправить Пашиняна в отставку. «Наша задача сделать это либо сегодня, либо никогда. Уход в отставку действующего правительства – вполне достаточный результат. Эта власть себя исчерпала. Она себя исчерпала еще 9 ноября», - неистовствует Шармазанов, считающий день подписания трехстороннего соглашения об окончании войны в 2020-м – позорным для нации.

Реваншизм без войны Собственно, новое протестное движение оппозиции против Пашиняна началось после того, как премьер-министр Армении согласился принять пять основных принципов, выдвинутых Азербайджаном, и заявил о безальтернативности «снижения планки в карабахском вопросе». Иными словами, на улицы сейчас выходят те, кто пытается не допустить перемирия между Азербайджаном и Арменией. И никто из этих «оскорбленных и непримиримых» не задумывается, а что будет если они добьются своего, то есть смогут отстранить премьера от власти? Что предлагают реваншисты в качестве альтернативы миру? Новую войну или новый статус-кво? Даже более-менее внятных ответов на эти вопросы у реваншистских лидеров нет, да и быть не может. Никто из тех, кто сегодня марширует по улицам Еревана во главе немногочисленных колонн, призывая «спасать Армению», не предлагает своих программ, чтобы вывести страну из глубокого экономического и социального кризиса. И это главная причина, почему даже недовольные Пашиняном не спешат объединяться вокруг старых, по сути, лидеров, обновившихся реваншистским флагом и соответствующими лозунгами. К тому же блокирование усилий Пашиняна по достижению мира с Азербайджаном на бессознательном уровне ассоциируется у людей с угрозой новой войны. А вот что-то, но воевать армяне больше не хотят – слишком велики потери на фоне ни одного реализованного обещания своих лидеров.