Подорвавшийся на мине в Лачине рабочий скончался
Житель села Даг Кесемен Агстафинского района 30-летний Парвин Салахов, подорвавшийся на мине в Лачине вчера, скончался.
Напомним, 29 апреля около 14.00 на территории освобожденного села Сафиян Лачинского района Парвин Салахов (1992 года рождения) подорвался на противопехотной мине.
Предварительным расследованием установлено, что П.Салахов, работающий рабочим в строительной компании, получил телесные повреждения тяжелой степени, подорвавшись на мине во время ремонтно-строительных работ.
По факту возбуждено уголовное дело.