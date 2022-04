Вэй Фэнхэ не остался в долгу, сообщив, что «укрепление отношений между Ираном и Китаем всегда было источником безопасности для региона и мира, особенно в нынешнем критическом и турбулентном мире. Иран и Китай могут сотрудничать по всем глобальным вопросам».

В Вашингтоне после этих слов должна была начаться череда инфарктов и инсультов – два государства стремятся заключить между собою союз, который явно будет направлен против США. Но – не произошло, поскольку американский истеблишмент, который и составляет «глубинное государство», прекрасно понимает ограниченность этого возможного союза между Пекином и Тегераном.

Все, что санкциями разрешено, КНР по-прежнему делает: и нефть качает, и другое сырье покупает, причем – со значительным дисконтом. Китай зависит от западных рынков, капиталов и особенно технологий. И не хочет лишиться к ним доступа из-за возможных вторичных санкций. В такой ситуации разумно действовать по принципу 不怕一万就怕万 («беспечность – не наш метод» / better be safe than sorry), что Пекин и делает.