Байден хочет переманить российских специалистов

Американские власти собираются распространить предложение на граждан России, у которых есть степень магистра или доктора наук в области науки, технологии, инженерии или математики, полученная в США или за рубежом.

Источники агентства утверждают, что Белый дом предложил Конгрессу отменить для некоторых соискателей рабочей визы в США из России требование подтверждения трудоустройства.

Администрация президента США Джо Байдена собирается переманить высококвалифицированных специалистов из России, отменив для них некоторые визовые ограничения, сообщает Bloomberg.

В частности, администрация Байдена хочет облегчить переезд в США тем, у кого есть опыт работы в области полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, перспективных технологий и компьютерных систем, ядерных технологий, искусственного интеллекта, разработки ракетных двигателей.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности при президенте США заявил агентству, что эти усилия призваны в краткосрочной перспективе ослабить высокотехнологичные ресурсы России, а в долгосрочной – подорвать инновационную базу, укрепив при этом экономику и национальную безопасность США.