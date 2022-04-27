Байден хочет переманить российских специалистов
Администрация президента США Джо Байдена собирается переманить высококвалифицированных специалистов из России, отменив для них некоторые визовые ограничения, сообщает Bloomberg.
Источники агентства утверждают, что Белый дом предложил Конгрессу отменить для некоторых соискателей рабочей визы в США из России требование подтверждения трудоустройства.
Американские власти собираются распространить предложение на граждан России, у которых есть степень магистра или доктора наук в области науки, технологии, инженерии или математики, полученная в США или за рубежом.
В частности, администрация Байдена хочет облегчить переезд в США тем, у кого есть опыт работы в области полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, перспективных технологий и компьютерных систем, ядерных технологий, искусственного интеллекта, разработки ракетных двигателей.
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности при президенте США заявил агентству, что эти усилия призваны в краткосрочной перспективе ослабить высокотехнологичные ресурсы России, а в долгосрочной – подорвать инновационную базу, укрепив при этом экономику и национальную безопасность США.