Медведев Шольцу: лучше Ангелы Меркель не станешь

«В статье для газеты Die Welt господин Шольц заявил, что вооруженный конфликт в Украине направлен на уничтожение демократии и прав человека. Он также напомнил о событиях в украинской Буче, которые считает военными преступлениями с российской стороны». Об этом в своем Telegram написал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Статья посредственная, лозунги одни: у нас демократия, а во всем виноват Путин и русские... Не пройдет. Немецкий бюргер посильнее американского обывателя, он думать не разучился. На этом в историю не въедешь, вину за свои провалы в родной стране не смоешь и лучше любимой немцами Ангелы Меркель не станешь», - написал Медведев.

По его словам, рейтинг действующего канцлера ФРГ падает, а инфляция в Германии – запредельная.

«Поэтому виноваты русские, конечно», - иронизирует Дмитрий Медведев.