Подоляк: для России символично уничтожить Мариуполь и «Азов»

«Мир готов помочь спасти людей в Мариуполе от российских бомбардировок, но российская сторона отвергает все предложения». Об этом заявил советник Офиса президента Украина Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что президент, глава Офиса президента постоянно обращаются к мировым лидерам, чтобы они помогли Украине убедить российскую сторону в необходимости гуманитарного коридора из Мариуполя.

«Некоторые политические лидеры по своим личным каналам обращаются к Путину, доказывают, что из гуманистических соображений нужно это сделать. Но, к сожалению, с российской стороны нет никакой реакции», - сказал Подоляк.