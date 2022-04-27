Подоляк: для России символично уничтожить Мариуполь и «Азов»
«Мир готов помочь спасти людей в Мариуполе от российских бомбардировок, но российская сторона отвергает все предложения». Об этом заявил советник Офиса президента Украина Михаил Подоляк.
Он подчеркнул, что президент, глава Офиса президента постоянно обращаются к мировым лидерам, чтобы они помогли Украине убедить российскую сторону в необходимости гуманитарного коридора из Мариуполя.
«Некоторые политические лидеры по своим личным каналам обращаются к Путину, доказывают, что из гуманистических соображений нужно это сделать. Но, к сожалению, с российской стороны нет никакой реакции», - сказал Подоляк.
Подоляк подчеркнул, что россияне демонстрируют абсолютную закрытость, неготовность разговаривать и идти хоть на какие-то уступки с точки зрения гуманистической составляющей.
«Для них символично уничтожить Мариуполь и «Азов». Там каждый день идут атаки с максимальным использованием всей тяжелой артиллерии, авиации для уничтожения «Азовстали». Россияне понимают, что там находятся дети, гражданские, но продолжают бомбить», – отметил советник главы ОП.