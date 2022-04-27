Как сообщает haqqin.az судебный процесс над 49-летним Набиевым, который дал полиции ложные сведения о террористической угрозе, завершился на днях. Его дело рассматривалось в Гянджинском суде по особо тяжким преступлениям.

Житель Гянджи Шакир Набиев, вернувшийся из России с кучей долгов, поругался с матерью из-за машины брата и выразил свое недовольство весьма необычным способом - позвонил в службу 102 МВД и сообщил, что в здании городской исполнительной власти заложены бомбы.

Согласно обвинительному акту, 2 июля 2021 года Шакир Набиев позвонил в службу 102 МВД и сознательно солгал, заявив, что лично заложил в здание исполнительной власти Гянджи 13 бомб, предупредив полицейских, что бомбы взорвутся через полтора часа.

Набиеву было предъявлено обвинение по статье 216 (предоставление заведомо ложных сведений) Уголовного кодекса.

Следствие установило, что обвиняемый вернулся в Азербайджан в мае 2021 года из-за больших долгов в России. Его семья была недовольна пристрастием Набиева к алкоголю. Обвиняемый даже пожаловался в полицию на разногласия между ним и его матерью.

На суде Набиев признал себя виновным. В показаниях он сообщил, что причиной его провокационного «предупреждения» полиции стал семейный конфликт – от него утаили принадлежавший семье Набиевых внедорожник, сказав, что джип продан.

После чего Набиев написал заявление в МВД об угоне.

«В полиции приняли мое заявление. А позже сказали, что никто никому машину не продавал, просто твоя мать спрятала ее, чтобы ты не садился за руль пьяным», - рассказал на суде Набиев.

После этого пьяный Набиев вновь позвонил в МВД, где ему сказали, что поданное заявление будет рассмотрено в течение десяти дней.

«Тогда я возмутился и стал звонить в службу 102, не переставая. Я был пьян и, честно говоря, не помню, что говорил. В полиции сказали, что я, якобы, подложил бомбу в здании Горкома (здания исполнительной власти – ред.). Но я на самом деле ничего не помню и искренне сожалею о том, что сделал».

Решением суда Шакир Набиев был приговорен к пяти годам лишения свободы и был взят под стражу в зале суда.