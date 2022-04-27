Россия обвинила Украину в обстреле Брянска
«Российские средства ПВО засекли утром 30 мая самолет Вооруженных сил Украины». Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда», – рассказал он.
Губернатор сообщил, что взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала, второй снаряд упал на прилегающую территорию.
Жертв нет, на месте работают оперативные службы.