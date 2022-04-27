Международная морская организация о подготовке моряков в Азербайджане
Система подготовки моряков Государственного морского и портового агентства в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта успешно прошла аудит Международной морской организации (IMO). Проверки проводились официальными аудиторами IMO в январе-апреле 2022 года. Об этом haqqin.az сообщили в ведомстве.
В ходе проверки были проанализированы принимаемые меры с целью приведения процесса подготовки и дипломирования моряков в соответствие с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты IMO и соответствующие нормативно-правовые документы.
Согласно результатам проверки, на 105-й сессии Комитета по безопасности на море Международной морской организации было принято решение о том, что Государственное морское и портовое агентство полностью исполнил требования международной конвенции. Было поручено информировать всех государств-членов организации о включении Азербайджана в «Белый список» IMO в области подготовки моряков.
Успешное прохождение аудита означает, что дипломы и сертификаты, выданные морякам Государственным морским и портовым агентством, будут признаны 175 государствами-членами Международной морской организации. Это повышает доверие к знаниям, навыкам и профессионализму наших моряков, создает широкие возможности для трудоустройства азербайджанских моряков на суда, плавающие под флагом зарубежных стран. Также упрощается процесс оформления документов наших моряков при заходе судов в иностранные порты.
Отметим, что Международная морская организация проводит этот аудит один раз в пять лет.
Государственное морское и портовое агентство продолжает принимать комплексные меры по реализации международных соглашений, к которым Азербайджан присоединился в соответствующей области, в том числе Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты.