Международная морская организация о подготовке моряков в Азербайджане

Система подготовки моряков Государственного морского и портового агентства в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта успешно прошла аудит Международной морской организации (IMO). Проверки проводились официальными аудиторами IMO в январе-апреле 2022 года. Об этом haqqin.az сообщили в ведомстве.

В ходе проверки были проанализированы принимаемые меры с целью приведения процесса подготовки и дипломирования моряков в соответствие с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты IMO и соответствующие нормативно-правовые документы.

Согласно результатам проверки, на 105-й сессии Комитета по безопасности на море Международной морской организации было принято решение о том, что Государственное морское и портовое агентство полностью исполнил требования международной конвенции. Было поручено информировать всех государств-членов организации о включении Азербайджана в «Белый список» IMO в области подготовки моряков.