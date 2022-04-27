МИД РФ: диалог между Россией и США заморожен

«Российско-американский диалог по стратегической стабильности формально заморожен, и перспективы сотрудничества по этому вопросу нет». Такое мнение выразил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, передает ТАСС.

По его словам, все действия Вашингтона направлены в диаметрально противоположную сторону.

«В любом диалоге, и тем более в стратегическом диалоге, необходимо, как минимум, наличие адекватно настроенного партнера. На данный момент такой диалог с американской стороны формально заморожен», - сказал дипломат.

Отметим, что сотрудничество России и США предусматривало соглашение, закрепленное в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 2 августа 2019 года США вышли из соглашения, обвинив Россию в его нарушении. Российские власти обвинения отвергли, заявив, что США лишь искали повода для избавления от ограничений в сфере контроля над вооружениями.