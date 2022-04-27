МЧС переходит на усиленный режим из-за праздничных дней
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана будет работать в усиленном режиме в праздничные дни, передает пресс-служба ведомства.
Согласно приказу министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова, соответствующим структурным подразделениям и структурам Министерства даны поручения по обеспечению безопасности жизни и деятельности граждан в нерабочие дни в связи с праздником Рамазан, гибкому реагированию на чрезвычайные ситуации, которые могут произойти в местах наибольшего скопления людей, на объектах жизнеобеспечения и других важных объектах.