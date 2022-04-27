Эрик Эгглстоун сожительствовал с 29-летней Нигяр («Ника») Мамедзаде. У пары была дочь. Однако впоследствии их отношения испортились, и Нигяр переехала жить к матери.

В США 40-летнего Эрика Эгглстоуна приговорили к 40 годам тюремного заключения за убийство азербайджанки в городе Роббинсдейл, штате Миннесота. По данным американских СМИ, убийство было совершено в 2020 году.

12 ноября 2020 года мать девушки, возвратившись с работы обнаружила свою дочь застреленной. Женщина сразу же позвонила в полицию и выразила подозрение, что убийство совершил Эгглстоун. В своем заявлении мать Нигяр указала, что сожитель ее дочери находился прошлой ночью у них, и бурно выражал свое ревностное отношение из-за планов Нигяр начать отношения с другим мужчиной.

Эгглстоуна обнаружили около 9 часов вечера того же дня возле дома его друга. Мужчина нанес самому себе ножевое ранение – он пытался покончить жизнь самоубийством. Раненого доставили в ближайшую больницу. Полиция обыскала автомобиль, припаркованный на близлежащей стоянке, и нашла дробовик, из которого и была убита Нигяр. Выяснилось, что данный автомобиль Мамедзаде арендовала в автосалоне.

Согласно руководящим принципам судебной системы штата Миннесоты по вынесению приговоров, максимальный срок наказания за подобные убийства составляет 306 месяцев. Однако окружная прокуратура заявила, что отягчающие обстоятельства привели к более суровому приговору.