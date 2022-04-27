Президент Финляндии заявил о важности вступления в НАТО

«Актуальность вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс возникла из-за действий России в Украине, а северный регион Европы станет стабильным и сильным в случае его расширения до российских границ». Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.

По его словам, ситуация с безопасностью изменилась.

«Первое изменение заключалось в том, что Россия пыталась ограничить суверенитет других стран и создать сферу влияния. Второе заключается в том, что Россия использовала военную силу невероятно жестко. И когда сосед ведет себя подобным образом, то, конечно, на это неизбежно должно быть обращено внимание», - отметил финский президент.