Российские войска в ночь на 30 апреля обстреляли городскую больницу, жилые дома и промзону в Харькове. В результате есть один пострадавший, передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщается, что обстреляны жилые кварталы, больница и промышленная зона. В результате загорелись квартиры двух девятиэтажек, в одном из помещений был травмирован мужчина, его госпитализировали.

Кроме того, повреждено здание одного из медучреждений Харькова. В результате обстрела частично разрушены бетонные конструкции и оконные рамы технического этажа, а также произошел пожар на 5 этаже. Погибших и пострадавших в больнице не было.