На встрече было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и Всемирной туристической организацией.

В ходе беседы было рассказано о проводимой и предстоящей работе по восстановлению и дальнейшему повышению уровня развития допандемийного туризма в Азербайджане. В связи с этим была подчеркнута важность использования рекомендаций Всемирной туристической организации соответствующими структурами Азербайджана.

Было отмечено, что достигнутые Азербайджаном большие экономические успехи, царящее спокойствие, мероприятия, осуществляемые в направлении создания широкой туристической инфраструктуры, создали очень хорошую основу для развития туризма.

В свою очередь, генсек организации Зураб Пололикашвили выразил благодарность Ильхаму Алиеву за поддержку развитии туризма.