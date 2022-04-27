В Армении предупредили о начале массовых беспорядков

Служба национальной безопасности Армении на фоне акций протестов оппозиционных партий заявила об опасности возникновения массовых беспорядков в стране, передает пресс-служба армянской спецслужбы.

«СНБ сообщает, что в настоящее время в Армении существует реальная опасность организации и проведения массовых беспорядков, в связи с чем призываем не поддаваться возможным провокациям, проявлять высокую гражданскую ответственность, воздерживаться от недопустимых практик разжигания ненависти, вражды, подстрекательства к насилию», - отмечается в заявлении.

Напомним, что в Армении с 25 апреля проходят масштабные акции протеста оппозиции. Днем активисты перекрывают улицы, устраивают пикеты в разных частях столицы, а вечером проводят шествия по центральным улицам Еревана.