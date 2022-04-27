Под Бучей найдено еще одно захоронение с расстрелянными людьми

В Бучанском районе обнаружили еще одно захоронение с расстрелянными людьми. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Сообщается, что накануне в лесу рядом с селом Мироцкое обнаружили яму с телами трех мужчин. По данным полиции, на руках и ногах выявлены пулевые ранения, убивали их выстрелом в ухо. Жертвам связывали руки, наматывали на лицо ткань, у некоторых во рту был кляп.

По предварительным данным, российские военные пытались скрыть следы издевательств над украинскими гражданами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей. Полиция уже провела осмотр тел, они направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Также сообщается, что за время оккупации Киевской области были убиты не менее 1 200 мирных жителей.