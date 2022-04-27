Минэкономики опровергает слухи о дефиците продуктов питания в Азербайджане

«Постоянное укрепление продовольственной безопасности является одним из основных приоритетов проводимой в Азербайджане социально-экономической политики. Этот стратегический вопрос находится в центре внимания, и продовольственным запасам придается особое значение». Об этом говорится в заявлении Министерства экономики в ответ на распространенные в последние дни в соцсетях сообщения о возможном дефиците продуктов питания в стране.

В Минэкономики отметили, что в результате превентивных и системных мер, даже в период широкого распространения коронавируса в мире, в Азербайджане не наблюдалось сбоев в продовольственном снабжении, и не страдал ассортимент продуктов питания.

«Все это является логическим следствием правильного и целенаправленного политического курса, направленного на дальнейшее укрепление продовольственной безопасности. Учитывая стратегическую значимость продовольственных ресурсов в текущий период, когда мировая экономика сталкивается с рядом испытаний и трудностей, наблюдаются изменения климата, колебания энергетического, финансового, продовольственного и других рынков, Государственная служба антимонопольного регулирования и надзора за потребительским рынком при Министерстве экономики проводит регулярный мониторинг запасов основных продуктов питания. Строго контролируется обеспечение населения продуктами питания. Мониторинги проводятся на основе принципов координации государственных структур и государственно-частного партнерства», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в последние дни в СМИ распространяется различная информация по поводу запасов продуктов питания.

«Еще раз заявляем, что продукты питания всегда находятся под контролем государства. Информация о возможном дефиците продуктов не имеет никаких оснований», - говорится в сообщении.