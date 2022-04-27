Офис Зеленского ответил Лаврову: «освобождение» Украины предусматривает массовые уничтожения

«Российская парадигма об «освобождении» Украины и «спецоперации» на ее территории, предусматривает только массовые уничтожения». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, отвечая на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова «о еще одной цели войны в Украине».

По его словам, словами «освободить мир от Запада» Россия вновь озвучила новую цель разрушительной «спецоперации» в Украине», - цитирует Подоляка РБК-Украина.

Напомним, что ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал еще одну цель войны против Украины, которая вносит вклад в «освобождение мира от Запада».