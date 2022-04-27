Ильхам Алиев раскрыл новую военную стратегию: ставка на особые подразделения!
«В 1999 году надежды на мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта еще не были исчерпаны. Однако на основании решения Гейдара Алиева в Вооруженных силах Азербайджана была создана особая воинская часть, и с тех пор спецназовцы прошли великий и славный путь, проявив большой героизм в Отечественной войне и сыграв особую роль в достижении нашей исторической победы», - заявил сегодня, 30 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии новой войсковой части Особых подразделений Минобороны Азербайджана.
«Причины нашего поражения в первой карабахской войне понятны. В то время не было регулярной армии, армейское строительство не велось, а руководство страны не было способно выполнять свои обязанности», - заявил президент.
По словам И.Алиева, оккупация Шуши и Лачина в мае 1992 года и Кельбаджара в апреле 1993 года создала географическую связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Таким образом, оккупация стала реальностью.
«Враг, угрожавший нам новой войной, усвоил свой урок во второй карабахской войне, - заявил глава государства. – Враг, который говорил: «Карабах – это Армения и точка», сегодня говорит: «Карабах – это Азербайджан». За счет чего? Не за счет переговоров! А за счет силы, за счет мощи, за счет Победы Азербайджанской армии! Мы создали сильную армию. Мы и дальше будем работать в этом направлении. Всего за 44 дня мы отбили у врага более 300 городов и сел. Эту победу мы одержали на поле боя, не путем переговоров, не за счет чьих-то уступок, проливая кровь, ценой жизни наших солдат. И в передних рядах во время проведения наших главных, решающих операций были спецназовцы. Хочу особо отметить роль спецподразделений, наряду с другими воинскими формированиями, в освобождении наших городов и сел».
Далее президент Азербайджана рассказал о стратегии будущих отношений с Арменией: «Мы не хотим войны. Мы добились того, что хотели. Мы восстановили историческую справедливость. Мы с честью выполнили свой гражданский долг перед народом, перед историей, перед будущими поколениями. Но в то же время мы всегда должны быть начеку. Потому что в Армении до сих пор поднимают голову реваншистские силы. В Армении до сих пор есть те, кто предъявляет территориальные претензии к Азербайджану. Мы должны всегда держать этот вопрос в центре внимания, не быть равнодушными к нему. Именно поэтому после второй карабахской войны на строительство армии были выделены дополнительные средства. С 2004 года по сегодняшний день – в этом и следующем году военные расходы станут первостепенными, и увеличение в этой связи численности спецподразделений – уже реальность. Сейчас я не хочу ничего говорить о количестве. Но могу сказать, что после второй карабахской войны численность спецподразделений увеличилась вдвое. Отбор стал жестче, а интерес больше – регистрируется много обращений. Проводятся реформы и в других наших вооруженных подразделениях. Создаются новые воинские части, способные проводить специальные операции, и азербайджанская армия становится еще сильнее. Сегодня наша армия сильнее и мощнее, чем во время войны».