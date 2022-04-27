Ильхам Алиев раскрыл новую военную стратегию: ставка на особые подразделения!

«В 1999 году надежды на мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно- карабах ского конфликта еще не были исчерпаны. Однако на основании решения Гейдара Алиева в Вооруженных силах Азербайджана была создана особая воинская часть, и с тех пор спецназовцы прошли великий и славный путь, проявив большой героизм в Отечественной войне и сыграв особую роль в достижении нашей исторической победы», - заявил сегодня, 30 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии новой войсковой части Особых подразделений Минобороны Азербайджана.

«Причины нашего поражения в первой карабахской войне понятны. В то время не было регулярной армии, армейское строительство не велось, а руководство страны не было способно выполнять свои обязанности», - заявил президент.

По словам И.Алиева, оккупация Шуши и Лачина в мае 1992 года и Кельбаджара в апреле 1993 года создала географическую связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Таким образом, оккупация стала реальностью.

«Враг, угрожавший нам новой войной, усвоил свой урок во второй карабахской войне, - заявил глава государства. – Враг, который говорил: «Карабах – это Армения и точка», сегодня говорит: «Карабах – это Азербайджан». За счет чего? Не за счет переговоров! А за счет силы, за счет мощи, за счет Победы Азербайджанской армии! Мы создали сильную армию. Мы и дальше будем работать в этом направлении. Всего за 44 дня мы отбили у врага более 300 городов и сел. Эту победу мы одержали на поле боя, не путем переговоров, не за счет чьих-то уступок, проливая кровь, ценой жизни наших солдат. И в передних рядах во время проведения наших главных, решающих операций были спецназовцы. Хочу особо отметить роль спецподразделений, наряду с другими воинскими формированиями, в освобождении наших городов и сел».