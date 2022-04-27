В Афганистане тотальный блэкаут после взрыва электролинии

Не менее 11 афганских провинций, в том числе столичный регион Кабул, остались без электричества из-за взрыва, устроенного неизвестными на одной из местных линий электропередач, передает ТАСС.

Взрыв, как отмечается, произошел в провинции Парван.

«В результате подрыва мины были разрушены две вышки электропередач. В результате этого инцидента провинция Кабул и 10 других провинций остались без электроэнергии», - сообщила компания-оператор.

Как в свою очередь пишет афганское агентство Asvaka News, получившая повреждения линия подавала энергию из Узбекистана.