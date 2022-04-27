В Украине впервые раскрыли детали боев за Гостомель

«Была информация, что должен прилететь Ил, который будет высаживать десант. И наша задача заключалась в том, что мы были должны не дать сесть самолету. Или если он сядет, то принять контакт и по максимуму подавить противника, выиграв время для других подразделений», - отметил он.

По словам военных из спецотделения, утром 24 февраля их подразделение направилось в заданную точку для отражения высадки российского десанта. Уже на месте спецназ распределил позиции и роли.

Украинские военные раскрыли детали боев за аэропорт «Антонов» в Гостомеле в первый день вторжения России 24 февраля 2022 года.

Вместе с Силами специальных операций ВСУ работала Национальная гвардия и другие специализированные подразделения. У спецназа был ПЗРК «Игла» и несколько ракет, чтобы на дистанции сбить военно-транспортный самолет.

Все было так, как мы и планировали. Никаких отягощающих проблем не было, кроме того, по информации, должен был быть Ил, но прилетел не Ил, а очень много вертолетов. К этому мы не были готовы, но все равно по максимуму выполнили задание», - отметил боец ВСУ.

Он добавил, что после первого сбитого вертолета в бой вступили российские ДРГ со стрелковым оружием. Но украинские военные подавили их и заставили отступить. Затем другая группа ССО сбила второй Ка-52, заставив авиацию сменить тактику и выбрасывать так называемые «обманки».

«Нашими силами были сбиты три вертолета, это два Ка-52 и один Ми-8», - подчеркнул он.

«Подразделения Национальной гвардии, понимая, что за вертолетами может пойти самолет, из минометов «разобрали» взлетную полосу. Другие подразделения помогали сдержать атаки ДРГ в этом районе и подавить российский десант, который уже начал высаживаться.

Тот десант, который мы видели, высаживался посреди поля. Другие вертолеты не поддержали, кружась вокруг аэропорта, пытаясь кого-то там найти. Фактически, был круг, по которому они летали, и все, что было за кругом, они контролировали, а внутри – не поддавалось их контролю, чем мы и воспользовались», - подчеркнул военный.