Макрон обещал Зеленскому увеличить поставки вооружения в Украину

«Франция усилит гуманитарную помощь и военные поставки Киеву». Об этом в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил его французский коллега Эммануэль Макрон, передает BFMTV.

Как сообщалось ранее, президент Франции созвонился с украинским коллегой в субботу, 30 апреля.

Последний раз Макрон и Зеленский беседовали 14 апреля. По словам украинского лидера, они обсудили расследование российских преступлений, сопротивление украинского народа войскам России и переговоры со страной.