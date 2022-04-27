Эрдоган назвал победу Макрона «победой всего мира»

«Поражение экстремистов на выборах во Франции является победой всего мира». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, оппоненты Макрона не очень хорошо анализируют социологическую структуру Франции.

«Иными словами, их очень яркая демонстрация враждебности к исламу, особенно их крайнее отношение к хиджабу и их практики по отношению к мусульманам, конечно же, вывели Макрона на первый план во втором туре», - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Саудовской Аравии.

Напомним, что во Франции 24 апреля состоялся второй тур президентских выборов. За должность главы государства боролись действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Согласно данным МВД Франции, после подсчета 100% бюллетеней Макрон получил 58,54% голосов, Ле Пен – 41,46%.