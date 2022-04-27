МИД России: появление американских ракет в Европе подстегнет гонку вооружений

«Появление американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе дополнительно накалит ситуацию и подстегнет гонку вооружений». Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«США не скрывают намерения скорейшим образом завершить и целый ряд других проектов по созданию РСМД наземного базирования для их последующего развертывания в Европе и АТР. Появление подобных вооружений в указанных регионах дополнительно накалит ситуацию и подстегнет гонку вооружений», - цитирует его ТАСС.