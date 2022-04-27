В российском оборонпроме возникли проблемы с пополнением запасов высокоточных ракет. Из-за чего Москве приходится транспортировать их в Украину с других стратегических направлений, пишет Financial Times.

Как информирует издание, ссылаясь на слова одного из западных чиновников, дефицит вызван как «качеством их промышленной базы», так и санкциями, которые были введены против РФ из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

«Их запасы ограничены, они истощаются, и мы видим, что им приходится перемещать ракеты «Калибр» с других стратегических направлений, где они могут храниться. Это свидетельствует о том, что их запасы высокоточного оружия сокращаются», - описал ситуацию собеседник издания.