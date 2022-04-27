Асад помиловал всех террористов

Президент Сирии Башар Асад издал указ о всеобщей амнистии для граждан, занимавшихся террористической деятельностью, передает SANA.

Согласно указу, от уголовного наказания освобождаются граждане, совершившие преступления, которые не привели к гибели людей, до 30 апреля 2022 года.

При этом за пострадавшими сохраняется право на возбуждение судебного иска в отношении подозреваемых.

В мае прошлого года Асад амнистировал граждан, замеченных за дачей взятки, фальсификацией официальных данных, в продаже наркотических веществ. Кроме того, амнистированы несовершеннолетние граждане.