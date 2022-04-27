Папа Римский не видит смысла в поездке в Киев

Папа Римский Франциск желает совершить визит в Киев. Однако в Ватикане уверены, пока в этом нет никакого смысла, передает РБК-Украина.

«Мира не достичь оружием, войны приносят лишь разрушения... Но дипломатия продолжает работать. Визит Папы Франциска возможен, только если это действительно поможет остановить бомбы», - сказал представитель Ватикана Пьетро Паролина.

Напомним, недавно стало известно, что Папа Франциск рассматривает возможность поездки в Киев.