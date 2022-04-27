В Украине заявили, что Россия готовила массовые беспорядки в Одессе

Российские спецслужбы через «подконтрольный криминалитет» планировали дестабилизировать ситуацию в Одесской области благодаря подстрекательству граждан к массовым беспорядкам и протестам, передает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сообщается, что правоохранители вместе с ГБР проверили лиц, которые могли сотрудничать с Россией.

«Во время обысков у фигурантов обнаружили и изъяли оружие, коммунистическую атрибутику, рекламные брошюры с коммунистической и другой запрещенной символикой, а также гранаты, патроны, мобильные телефоны и технику.

По их замыслам, они должны были влиять и действовать через своих доверенных лиц, которые осели в Одесской области. Финальной датой реализации преступных планов должна была стать годовщина трагических событий 2 мая», - пояснили в полиции и отметили, что сейчас продолжается следствие.