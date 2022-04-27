Германия пообещала избавиться от российской зависимости

«Германия в будущем не будет платить за газ из России в рублях». Об этом заявил глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Ранее немецкие власти неоднократно говорили о планах сократить зависимость от поставок российского сырья к концу текущего года.

«Мы не дадим себя шантажировать! И в будущем в том числе не будем платить за российский газ в рублях. Ясно: мы делаем все, чтобы скорейшим образом стать независимыми от России», - написал министр в своем Twitter.