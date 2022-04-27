Евросоюз хочет отказаться от российского урана

Евросоюз может ввести запрет на импорт урана из России, передает Politico со ссылкой на дипломатов из ЕС.

«Двигателем» инициативы называют Германию, которая планирует постепенно отказаться от атомной энергетики. А вот Франция, наоборот, делает на нее ставку и планирует построить еще несколько ректоров для АЭС», - пишет издание.

Отмечается, что любой шаг против российской атомной промышленности станет болезненным для ЕС, которая получает 20% необходимого урана из России (второй по объемам поставщик после Нигера).

Но в первую очередь пострадают страны Восточной Европы, которые практически полностью зависимы от ядерного топлива из России.