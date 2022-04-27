Минобороны Украины: Россия усиливает атаки на востоке Украины

«Россия продолжает перегруппировывать и усиливать свои войска в Украине, противник готовится усилить атакующие действия на востоке». Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга, передает «Украинская правда».

Мотузяник отметил, что российские войска постепенно повышают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно по всем направлениям.

«Наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Кроме того, отмечены признаки подготовки к еще большей активизации боевых действий. На это указывают отдельные предварительные действия противника.

Например, в Балаклейской центральной клинической районной больнице освобождаются койко-места и обустроен дополнительный полевой госпиталь», - отметил он.