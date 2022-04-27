Сегодня азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали. Хидаят Гейдаров в весовой категории до 73 кг завоевал золото, а Рустам Оруджев в этом же весе стал бронзовым призером.

На пути к победе Хидаят победил соперников из Польши, Словении, Румынии, Болгарии и Италии. В финале он взял верх над итальянцем Джованни Эспозито.

Рустам Оруджев после побед над дзюдоистами из Ирландии и Украины уступил болгарину. В схватке за бронзу Рустам взял верх над румыном Адрианом Сулча.