Агент Ирана получил задание убить сотрудника израильского консульства в Турции, но покушение было сорвано. Его организацией занималось подразделение «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Об этом стало известно в субботу, 30 апреля, из сообщения телеканала Iran International, транслирующего из Великобритании.

В интервью местным СМИ израильские источники подтвердили, что покушение было предотвращено усилиями службы внешней разведки «Моссад».

Согласно опубликованным данным, наемник, отправленный в Стамбул для убийства израильтянина, должен был также ликвидировать высокопоставленного американского генерала в Германии и журналиста во Франции.

Подозреваемый задержан и содержится под стражей в Европе. Он состоит в отряде 840 «Сил Кудса», отвечающем за борьбу с противниками иранского режима в самом Иране и на Западе.

Наемник получил от заказчика 150 тысяч долларов авансом и должен был получить еще один миллион после выполнения тройного задания. Попытка покушения была предпринята на фоне попыток Израиля убедить США не исключать КСИР из списка террористических организаций.