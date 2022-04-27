С «Азовстали» вышли 25 мирных жителей
Группа мирных жителей вышла с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, передает ТАСС.
Отмечается, что всего вышло 25 человек, включая шестерых детей до 14 лет.
Группа мирных жителей вышла с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, передает ТАСС.
Отмечается, что всего вышло 25 человек, включая шестерых детей до 14 лет.
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