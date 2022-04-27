Олигарха-миллиардера, замеченного на встрече с «Лоту Гули», подозревают в подготовке государственного переворота
Как сообщает англоязычный портал Dispatch Weekly, Кенеса Ракишиева, влиятельного казахстанского миллиардера, допрашивают в связи с кровавыми событиями в Алматы в январе этого года, которые расцениваются в Казахстане как попытка государственного переворота
Следствие интересует связь Ракишева с криминальным авторитетом Арманом Джумагельдиевым по прозвищу «Арман Дикий», который был арестован в январе этого года. По утверждению представителей спецслужб, «Арман Дикий» - один из организаторов массовых беспорядков в Казахстане, хотя судя по видеороликам, которые распространялись в тот период в социальных сетях, на самом деле криминальный авторитет пытался успокоить бесчинствующую толпу.
«Арман Дикий», бывший чемпион Казахстана по боксу, - близкий друг Кенеса Ракишева, который также неравнодушен к этом виду спорта и является президентом Федерации бокса страны. К слову, именно по настоянию Ракишева «Арман Дикий» был включен в состав сборной Казахстана, участвовавшей в прошлогоднем чемпионате мира в Белграде.
Хотя многие говорят, что Кенес Ракишев сколотил миллиардное состояние на технологическом бизнесе, считается, что разбогател он исключительно благодаря своему тестю, Имангали Тасмагамбетову, который был мэром Астаны и деловым партнером бывшего президента Нурсултана Назарбаева.
На международном уровне Ракишев известен своей дружбой с Хантером Байденом, сыном нынешнего президента США Джозефа Байдена. Хантер, которого казахстанский миллиардер называет своим «братом», помог ему организовать бизнес в США, предложив олигарху инвестировать в золотые прииски в штате Невада, а также в несколько масштабных проектов в Нью-Йорке и Вашингтоне.
У Ракишева есть фотографии, на которых он в обнимку с Байденом-младшим и бывшим премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым. Как известно, после январских событий в Казахстане Масимов находится под стражей.
Сайт Dispatch Weekly сообщает, что связи Ракишева с «Арманом Диким» могли негативно повлиять на репутацию олигарха. В публикации упоминается и дружба Армана с известным азербайджанским криминальным авторитетом Лоту Гули, убитым в Анталье в 2020 году. На одной из фотографий, запечатлевшей позирующих на камеру Армана и «Лоту Гули», на заднем плане виден Ракишев, из чего следственная группа, допрашивающая в настоящий момент миллиардера, сделала вывод, что он контактировал не только с «Арманом Диким», но и с «Лоту Гули».