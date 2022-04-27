Олигарха-миллиардера, замеченного на встрече с «Лоту Гули», подозревают в подготовке государственного переворота

Отдел информации 18:50

Как сообщает англоязычный портал Dispatch Weekly, Кенеса Ракишиева, влиятельного казахстанского миллиардера, допрашивают в связи с кровавыми событиями в Алматы в январе этого года, которые расцениваются в Казахстане как попытка государственного переворота Следствие интересует связь Ракишева с криминальным авторитетом Арманом Джумагельдиевым по прозвищу «Арман Дикий», который был арестован в январе этого года. По утверждению представителей спецслужб, «Арман Дикий» - один из организаторов массовых беспорядков в Казахстане, хотя судя по видеороликам, которые распространялись в тот период в социальных сетях, на самом деле криминальный авторитет пытался успокоить бесчинствующую толпу.

«Арман Дикий», бывший чемпион Казахстана по боксу, - близкий друг Кенеса Ракишева, который также неравнодушен к этом виду спорта и является президентом Федерации бокса страны. К слову, именно по настоянию Ракишева «Арман Дикий» был включен в состав сборной Казахстана, участвовавшей в прошлогоднем чемпионате мира в Белграде. Хотя многие говорят, что Кенес Ракишев сколотил миллиардное состояние на технологическом бизнесе, считается, что разбогател он исключительно благодаря своему тестю, Имангали Тасмагамбетову, который был мэром Астаны и деловым партнером бывшего президента Нурсултана Назарбаева. На международном уровне Ракишев известен своей дружбой с Хантером Байденом, сыном нынешнего президента США Джозефа Байдена. Хантер, которого казахстанский миллиардер называет своим «братом», помог ему организовать бизнес в США, предложив олигарху инвестировать в золотые прииски в штате Невада, а также в несколько масштабных проектов в Нью-Йорке и Вашингтоне.