Азербайджанская спортсменка завоевала медаль и установила рекорд на турнире в Чехии

На международном турнире по плаванию в чешской Остраве азербайджанская спортсменка Марьям Шейхализадехангах заняла 3-е место.

В заплыве на 50 метров вольным стилем она пробилась в финал, а там показала результат 26,83 секунды, став бронзовым призером. Всего здесь выступали 96 участниц.

По словам главного тренера сборной Азербайджана Рашада Абдуррахманова, результат Марьям – это ее личный рекорд и рекорд страны. Ей совсем немного не хватило для завоевания лицензии на чемпионат мира в Будапеште. Главный тренер верит, что путевку на ЧМ наша спортсменка добудет на ближайших соревнованиях.

Шейхализадехангах также вышла в финал на дистанции 50 метров баттерфляем. Помимо Марьям, в основной финал пробился Рамиль Велизаде (200 метров баттерфляем).