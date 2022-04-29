Украина и Россия обменялись пленными
«Украинские власти сумели спасти из российского плена 14 украинцев, в том числе военнослужащую на пятом месяца беременности». Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
«Украинские власти сумели спасти из российского плена 14 украинцев, в том числе военнослужащую на пятом месяца беременности». Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
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