Губернатор Одессы подтвердил: Россия ударила по аэропорту с Крыма обновлено 21:16
Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил ракетный удар России по взлетной полосе аэропорта в Одессе.
По его словам, российские войска били из ракетного комплекса «Бастион» с территории Крыма.
«Взлетно-посадочная полоса аэропорта "Одесса" потерпела разрушение. Слава Богу, никто не пострадал», – отметил он, добавив, что в области проводятся противодиверсионные мероприятия для того, чтобы обеспечить максимальное безопасность жителей Одесской области на период удлиненного комендантского часа.
Оперативное командование «Юг» подтверждает сообщения об ударе по аэропорту Одессы.
Отмечается, что дальнейшее использование взлетно-посадочной полосы невозможно.
* * * 19:21
В Одессе сообщают о трех взрывах. В городе объявлена воздушная тревога.