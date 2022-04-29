Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил ракетный удар России по взлетной полосе аэропорта в Одессе.

По его словам, российские войска били из ракетного комплекса «Бастион» с территории Крыма.

«Взлетно-посадочная полоса аэропорта "Одесса" потерпела разрушение. Слава Богу, никто не пострадал», – отметил он, добавив, что в области проводятся противодиверсионные мероприятия для того, чтобы обеспечить максимальное безопасность жителей Одесской области на период удлиненного комендантского часа.