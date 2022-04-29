Евросоюз введет эмбарго на российскую нефть к концу года

ЕС собирается предложить ввести запрет на нефть из России, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейский союз намерен предложить запретить российскую нефть к концу года, до этого будут постепенно вводиться ограничения на импорт», - говорится в сообщении агентства.

Согласно источникам, другие предложения, которые могут стать частью следующего пакета санкций против России, включают «ограничения на консультативные услуги и услуги на базе облачных технологий, а также на приобретение недвижимости».