Зеленский обсудил с Джонсоном усилия для прекращения войны
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 30 апреля, провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Лидеры обсудили ряд вопросов, включая усилия для прекращения войны, передает РБК-Украина.
Глава украинского государства позднее написал в своем Twitter, что рассказал британскому премьеру о ситуации на фронтах и в осажденном Мариуполе. Также обсуждалась военная поддержка Украины и дипломатические усилия для достижения мира.