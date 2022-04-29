В Молдове опровергли сообщения о массовой мобилизации
Власти Молдовы опровергли информацию о массовой рассылке сообщений о военных сборах. Соответствующее заявление было размещено в официальном Telegram-канале правительства Молдовы.
«Сообщаем о рассылке гражданам севера Республики Молдова поддельных приказов о вызове на военные сборы, якобы поступающие из военных территориальных центров. Минобороны не направляло запросы на набор физических лиц в военные территориальные центры страны для этих целей», - говорится в заявлении.