Кулеба: Украина ждет гарантий безопасности от Китая

«Украина надеется получить гарантии безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, в том числе от Китая», - заявил в интервью агентству «Синьхуа» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы предлагаем Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины, это знак нашего уважения и доверия к КНР», - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины также обратился к Китаю с просьбой продолжать оказывать гуманитарную помощь.

«Я благодарю Общество Красного Креста Китая за предоставление гуманитарной помощи на сумму 5 млн юаней, благодарю китайское правительство за выражение готовности продолжать оказывать помощь», - отметил он.