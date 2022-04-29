Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 19:53

Коалиционное правительство Болгарии оказывает давление на премьер-министра Кирилла Петкова в связи с тем, что тот согласился направить военную помощь Украине и при этом отказался продлевать контракт с «Газпромом».

Корнелия Нинова, лидер болгарской Социалистической партии и министр экономики, являющаяся партнером Петкова в коалиционном кабинете министров, заявила, что ее партия покинет широкое коалиционное правительство, если Болгария направит Украине военную помощь. Заявление Ниновой стало очередным подтверждением того, что болгарская Социалистическая партия не скрывает своей пророссийской настроенности. Предупреждение болгарского политика прозвучало после киевской встречи Петкова с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер-министр Болгарии заявил Зеленскому, что Болгария готова отремонтировать тяжелую военную технику украинской армии и обеспечить ее боеприпасами. Он также сообщил, что в приграничной Варне болгары создадут центр по ремонту украинской военной техники, через Варну также будет экспортироваться украинское зерно. «В свой следующий приезд в Киев я хочу отпраздновать победу Украины и ее скорейшее воссоединение с европейской семьей», - заявил премьер-министр Болгарии на пресс-конференции в Киеве.

Ранее Петков пытался найти консенсус в поддержку Украины внутри своего правительства, но занимал весьма осторожную позицию. Теперь же он, не таясь, угрожает стабильности правящей коалиции и открыто поддерживает Украину, из-за чего против премьер-министра выступили местные пророссийские силы. Ожидается, что параметры военной помощи Болгарии Украине будут обсуждаться в парламенте на следующей неделе. Социалисты также выступают против отказа Болгарии продлить контракт с российским «Газпромом». Как известно, болгарское правительство заявило недавно, что не станет продлевать контракт, срок действия которого истекает 1 июля 2022 года. Несколько дней назад «Газпром» объявил о приостановке контракта с компанией «Булгаргаз» и прекращении поставок газа в Болгарию из-за того, что кабинет Петкова отказался платить за газ в рублях. Болгарское правительство заявило, что действия Москвы являются шантажом и что оно намерено полностью отказаться от российского газа, обеспечивая потребности страны в «голубом топливе» за счет поставок из Азербайджана и других альтернативных источников. Ожидается, что строительство интерконнекторного газопровода, который соединит Грецию с Болгарией, будет завершено уже в июне, а с сентября Болгария станет ежегодно получать по газопроводу ТАР миллиард кубометров газа.