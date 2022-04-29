В Украине считают, что Россия готовит мощный удар 9 мая

Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что российские войска готовятся нанести мощный удар 9 мая, передает УНИАН.

Отвечая на вопрос, ощущается ли на Луганщине усиление наступления российских войск в связи с приближением 9 мая, Гайдай отметил: «И так усиление мы чувствуем. У них такая, ползучая тактика. То есть они все заваливают полностью артиллерийскими снарядами, теми реактивными комплексами своими, авиаударами и вертолеты также привлекают. Просто уничтожают, выжигают землю, а потом пытаются где-то или ротой, или батальоном продвигаться вперед для того, чтобы где-то захватить еще части каких-то населенных пунктов», - сказал Гайдай.

В то же время он отметил, что пока «еще ничего не происходит».

«Но уверен, что готовятся к 9 мая, чтобы уже на 9-е массированно накрыть нас артподготовкой», - подчеркнул глава Луганской области.