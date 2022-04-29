Лауреат премии Гумбольдта высоко оценил выступление Ильхама Алиева

"V Съезд азербайджанцев мира состоялся в городе Шуша - колыбели национальной культуры. Как деятель науки, я довел до внимания делегатов поздравительные послания двух моих друзей – лауреатов Нобелевской премии Азиза Санджара и Арье Варшеля. Письма были восприняты с большой благодарностью. Это свидетельствует о том, что мы - люди науки, наши друзья – лауреаты Нобелевской премии сплотились вокруг Ильхама Алиева в единый кулак и способны выполнить стоящие перед нами задачи".

Масуд Эфендиев отметил, что выступление президента Ильхама Алиева на съезде вызвало широкий резонанс во всем мире: "Я неоднократно отслеживал выступления президента Азербайджана в прямом эфире. Его слова, его мысли отражают интересы Азербайджана. А речь президента в Шуше, говорю это со всей искренностью, была чем-то особенным, отражала в себе всю энергию съезда Победы".