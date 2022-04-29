Глава офиса Зеленского и советник Эрдогана обсудили гарантии безопасности

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с пресс-секретарем, заместителем генерального секретаря Администрации президента, главным советником президента Турции Ибрагимом Калыном развитие системы действенных гарантий безопасности для Украины, передает Укринформ.

Во время встречи Ермак проинформировал турецкого коллегу о ситуации на фронте. Отдельно руководитель офиса Зеленского также сообщил о крайне сложной ситуации в Мариуполе.

«Собеседники обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено развитию системы действенных международных гарантий безопасности для нашего государства. Украина заинтересована в том, чтобы Турция была одной из ее сторон», - говорится в сообщении Офиса украинского президента.