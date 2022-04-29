Кулеба: переговорный процесс между Украиной и Россией осложнился после встречи в Стамбуле
«Переговорный процесс между Украиной и Россией после встречи в Стамбуле сильно осложнился». Об этом заявил в интервью агентству «Синьхуа» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Он напомнил, что несколько недель назад при посредничестве Турции делегации двух сторон провели очный раунд переговоров в Стамбуле.
«Там украинская делегация предложила проект соглашения о международных гарантиях безопасности Украине. Российская сторона приняла это предложение для дополнительного изучения. К сожалению, после этого переговорный процесс сильно осложнился», - отметил Кулеба.