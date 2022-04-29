Трагедия русского солдата в Харькове

10 декабря 2021 года Роман ушел служить в армию, в марте сообщил родным, что находится под Харьковом, 15 апреля его тело привезли в поселок для похорон, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Настоящее время».

В Красноярском крае похоронили солдата, погибшего в Украине. Роману Акимову было 18 лет. Как сразу после школы он попал на войну и почему подписал контракт?

«Во время нашего последнего разговора, который состоялся 15 марта, сын задал вопрос «Как у вас делишки?», - вспоминает мама Романа Евгения Акимова. - А я спросила его, тепло ли он одет, ответ был: «Да». Хорошо ли кормят – ответ тоже положительный. Я попросила его не геройствовать, сказала, что мы очень ждем его дома и любим. По голосу он был бодр. Но кто знает, как оно было на самом деле».

Сестра Романа Наталья Вакар подтверждает: несмотря на уговоры родных повременить с контрактом, 18-летний Роман решил его подписать. 10 декабря 2021 года Роман уехал из дома, а 15 декабря уже был на пересыльном пункте.

8 февраля Роман позвонил и сказал, что скоро они все уедут на учения, а телефоны оставят в части. Во время учений тоже звонил несколько раз. А 15 марта позвонил и сообщил, что находится под Харьковом: «Жив, здоров, сыт, одет, обут». Больше никакой конкретной информации не было.

«С того момента, как мы узнали, что началось в Украине, мама стала каждый день звонить на горячую линию Министерства обороны России, - говорит Наталья Вакар. - Первое время было так. Она дозванивается, называет его ФИО и часть, а ей через час-два перезванивают и отвечают, что он жив и здоров. После его последнего звонка 15 марта перезванивать перестали. Мы начали волноваться – Рома не звонит, в министерстве ничего не отвечают. Нашли номер командира части, дозвонились, он ответил, что в списках погибших он не числится, но и в строю его тоже нет. А 31 марта маме позвонили из енисейского военкомата и сказали, что нужно сдать анализ ДНК. У нас внутри все рухнуло. На наши вопросы в военкомате ничего не отвечали, сказали, что сами ничего не понимают, им просто пришел запрос».

Анализ пришлось сдавать в Красноярске, для этого мать Романа специально уехала из Шапкина в столицу края, где ждала приезда представителя енисейского военкомата.

«Дождалась, они вместе нашли лабораторию, где мама сдала слюну, - продолжает сестра погибшего. - Конечно, мы понимали, что новости могут быть плохими. Но тешили себя надеждой. Возможно, какая-то ошибка. Может быть, ДНК у всех запрашивают. 10 апреля позвонили и сказали, что совпадение по ДНК – 99,8 процента… Привезли нам его только 14 апреля, ожидание было такое мучительное, что словами не передать, врагу такого не пожелаешь. 15 апреля мы его похоронили. Как сказали военные на похоронах, это произошло еще 17 марта под Изюмом – там погиб весь взвод. У Ромы был термический ожог – 90 процентов поверхности тела. Больше никаких подробностей. Гроб был закрытый, наверное, поэтому до конца осознать, что Ромы нет, мы до сих пор не можем.